Mike Tyson vs. Steven Seagal: scontro trash nel trailer di China Salesman

NOTIZIE

06.11.2017 - Autore: La redazione



Mike Tyson contro China Salesman, venduto in questi giorni all'American Film Market.



Tratto da una storia vera, il film - il cui costo si aggira intorno ai 20 milioni di dollari - racconta di un rappresentante di una compagnia di comunicazioni cinese che scopre un complotto mentre è in missione in Nord Africa per evitare una guerra civile.

Seagal interpreta un mercenario leggendario. Tyson è invece un generale armato fino ai denti. Il regista Tan Bing ha rivelato che non è stato facile arruolare i due pesi massimi del combattimento: "perché entrambi volevano vincere nel duello davanti la macchina da presa". Bing avrebbe dunque mentito a entrambi dicendo che lo scontro sarebbe finito in parità, cosa tutt'altro che vera.

Seagal interpreta un mercenario leggendario. Tyson è invece un generale armato fino ai denti. Il regista Tan Bing ha rivelato che non è stato facile arruolare i due pesi massimi del combattimento: "perché entrambi volevano vincere nel duello davanti la macchina da presa". Bing avrebbe dunque mentito a entrambi dicendo che lo scontro sarebbe finito in parità, cosa tutt'altro che vera.



A quanto pare la lavorazione con Tyson - non un attore professionista - ha costretto il regista a girare il film in sequenza in modo da aiutare l'ex pugile a calarsi meglio nel ruolo.



Il trailer è stato visto da 1.5 milioni di utenti su Youtube. Eccolo a seguire: