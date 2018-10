Michael Peña protagonista del film di Fantasilandia

Le riprese del film partiranno il 14 gennaio. La regia è stata affidata a Jeff Wadlow , regista di. Wadlow ha anche scritto la sceneggiatura insieme a, sceneggiatori di Obbligo o verità. Jason Blum produrrà, con Wadlow anche in veste di produttore esecutivo.

Peña è molto impegnato, di questi tempi. È da poco apparso ine presto lo vedremo in Narcos: Messico , quarta stagione della serie Netflix, e in The Mule , il nuovo film di Clint Eastwood di cui potete vedere qui il trailer. Ha inoltre già preso parte al remake di una classica serie anni '70/'80: CHiPs