Matthew McConaughey e Kate Beckinsale nel gangster movie di Guy Ritchie

Snatch saranno lieti di sapere che, dopo aver passato gli ultimi anni a lavorare per i grossi Studios hollywoodiani, Toff Guys e il regista ha scelto un cast davvero interessante. I fan disaranno lieti di sapere che, dopo aver passato gli ultimi anni a lavorare per i grossi Studios hollywoodiani, Guy Ritchie tornerà a fare quello che gli riesce meglio: un film di gangster inglese. Si intitoleràe il regista ha scelto un cast davvero interessante.

Kate Beckinsale e Crazy & Rich e che presto vedremo anche in Un piccolo favore di Paul Feig. Nel film vedremo Matthew McConaughey Henry Golding . Quest'ultimo è un attore malese di padre inglese, esploso grazie al ruolo da protagonista nel successoe che presto vedremo anche indi Paul Feig.

Marn Davies e Ivan Atkinson (che ha già scritto per il regista Sherlock Holmes – Gioco di ombre e Operazione U.N.C.L.E.). Come già accadeva in Snatch, la storia vedrà lo scontro “culturale” tra criminali inglesi e americani. Al centro un signore della droga britannico che decide di vendere il suo impero di traffico di marijuana a una dinastia di miliardari dell'Oklahoma.



Ritchie dirigerà a partire da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Marn Davies e Ivan Atkinson (che ha già scritto per il regista Sherlock Holmes – Gioco di ombre e Operazione U.N.C.L.E.). Come già accadeva in Snatch, la storia vedrà lo scontro "culturale" tra criminali inglesi e americani. Al centro un signore della droga britannico che decide di vendere il suo impero di traffico di marijuana a una dinastia di miliardari dell'Oklahoma.

Miramax ha acquisito i diritti di distribuzione internazionale del film al Festival di Cannes, per la ragguardevole cifra di 30 milioni di dollari. Le riprese dovrebbero partire in autunno in Inghilterra.

Sherlock Holmes, Ritchie è diventato un ingranaggio nel sistema Hollywood, lavorando a progetti di altissimo profilo come Operazione U.N.C.L.E., King Arthur: Il potere della spada e il prossimo remake di Per Ritchie si tratta di un grande ritorno al genere che lo ha reso famoso. Dal 2009, da quando cioè diresse il primo, Ritchie è diventato un ingranaggio nel sistema Hollywood, lavorando a progetti di altissimo profilo come Operazione U.N.C.L.E.,e il prossimo remake di Aladdin

