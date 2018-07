Matteo Garrone trionfa ai Nastri d'Argento, Dogman è il miglior film

La cerimonia dei Nastri d'Argento prevede che i vincitori si presentino sul palcoscenico direttamente con il premio in mano: l'immagine di Matteo Garrone che cerca di tenere in equlibrio tre degli otto premi ricevuti per Dogman non si dimentica. E' lui il vero trionfatore della settantaduesima edizione dei premi assegnati dal: eccolo sul palco dell'imponente Teatro Antico di Taormina affiancato dai suoi attori. Il regista arriva subito al punto dedicando la sua vittoria "agli spettatori che sono andati a vedere Dogman in sala". Garrone riprende esattamente un discorso iniziato qualche giorno fa all'evento, quando insieme a Martin Scorsese aveva parlato del bisogno di riportare il pubblico in sala, suggerendo: "Dovremmo forse insegnare cinema nelle scuole". A quel punto il regista di Quei bravi ragazzi aveva continuato: "Certo, dobbiamo insegnare ai ragazzi a leggere il cinema, alfabetizzarli visivamente".. Sul palcoscenico di Taormina Garrone continua: "Dogman è un progetto che avevo scritto dodici anni fa, ma non l'avevo mai realizzato. Quando ho dovuto fermare la lavorazione di Pinocchio per un problema tecnico ho ritirato fuori questa vecchia sceneggiatura, che è diventata un film molto fortunato". Una vecchia sceneggiatura che aveva precedentemente proposto a, come lui stesso ci ha rivelato a Cannes : "All'epoca il progetto s'intitolava ancora L'amico dell'uomo. Benigni disse di no. Ero andato da lui presentandogli questo protagonista che aveva degli elementi comici nella vena di Buster Keaton e del cinema muto. Un personaggio che avrebbe potuto avere un doppio registro narrativo".Dogman ha vinto il Nastro d'argento nelle categorie miglior film, regia, produttore, scenografia, sonoro, montaggio, casting e migliori attori protagonisti. Tra i premiati della serata anche Loro di Paolo Sorrentino (quattro Nastri), Come un gatto in tangenziale (tre Nastri) e La terra dell'abbastanza