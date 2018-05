Matt Damon rimpicciolito, Downsizing arriva a casa vostra - Clip esclusiva

I film diretti da Alexander Payne hanno tutti una cosa in comune: ognuno dei protagonisti ci regala una performance impeccabile. Basti pensare al Jack Nicholson di A proposito di Schmidt o al Paul Giamatti di Sideways . E che dire invece del George Clooney di Paradiso amaro ? Una performance tra le più memorabili della superstar. Partendo da questa certezza,, produttore di Downsizing - Vivere alla grande racconta: " Matt Damon ha detto che quando gli hanno chiesto se voleva fare il film, ha risposto sì prima ancora di leggere il copione, dichiarando: 'Scherziamo? Reciterei anche l'elenco del telefono per Alexander Payne!'".La commedia fantascientifica che flirta con il dramma ha aperto l'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Ora il film è arrivato ora in Home Video. Per l'occasione vi mostriamo una clip dai contenuti speciali del Blu-ray.