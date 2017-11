Matt Damon diventa piccolo piccolo nel nuovo trailer di Downsizing

La 20th Century Fox lancia un secondo trailer di Downsizing in cui ci viene mostrata la nuova vita di Matt Damon dopo che decide di farsi rimpicciolire...Il film di Alexander Payne , che ha aperto l'ultima Mostra del Cinema di Venezia, arriverà sugli schermi da gennaio.Matt Damon interpreta Paul Safranek, un terapista del lavoro che decide di ricorrere al rimpicciolimento, scoperto da un team di scienziati norvegesi, perché non riesce più ad andare avanti con lo stipendio suo e della moglie. Essere alti 12 centimetri ha i suoi pregi: ogni cosa costa talmente poco che i soldi ricavati dalla vendita della casa di famiglia basterebbero ai Safranek per vivere di rendita. Ovviamente non è questo lo scopo immaginato dagli scienziati: loro vorrebbero rimpicciolire l’intera popolazione mondiale per fermare inquinamento e cambiamenti climatici. Ma per molte famiglie, diventare piccoli significa fare la vita da grandi, da ricchi. Solo che Paul viene abbandonato dalla moglie e si ritrova a ricominciare da capo, senza sapere che direzione dare alla propria vita.