Matrix risorge: la Warner Bros. prepara il reboot della saga

Era solo questione di tempo, e adesso sta succedendo davvero: l'Hollywood Reporter rivela ch. Il cult del 1999 che ha forgiato nuove generazioni di spettatori e incantato milioni di cinefili è uno dei film più originali della storia del cinema. E potrebbe presto tornare sullo schermo in una nuova forma: lo studio sta cercando di ingaggiare, sceneggiatore veterano dei film di supereroi (ha anche scritto il secondo e terzo film della saga di X-Men), per preparare un soggetto per il prossimo film del franchise.

Uno dei modelli per il reboot sarebbe la saga di, una mossa che offrirebbe allo studio la possibilità di esplorare più a fondo l'universo di Matrix e girare svariati sequel, prequel e spin-off della storia incentrata sulla guerra tra le macchine e l'umanità. Guerra che nell'ultimo (dimenticabile) sequel, Matrix Revolutions , si è conclusa con una tregua ottenuta a caro prezzo per i protagonisti del film.

Secondo alcune fonti vicine alla produzione, Michael B. Jordan , visto nell'ottimo, potrebbe raccogliere l'eredità di Keanu Reeves come nuovo protagonista. Al momento non c'è stato alcun coinvolgimento di Lana e Lilly Wachowski, autrici del primo film e dei suoi due deboli ma visivamente sorprendenti sequel. Lo studio sarebbe comunque interessato ad avere "la loro benedizione" e ad ufficializzarla, probabilmente coinvolgendole in qualche modo nel futuro della saga.Nell'ultimo periodo la Warner aveva considerato di far risorgere Matrix creando una serie TV, ma l'idea è stata poi scartata. Recentemente, nel corso del tour promozionale di John Wick 2 , Keanu Reeves è stato interrogato da Yahoo Movies su un suo ipotetico ritorno al personaggio di, una possibilità molto remota. Ciononostante il cinquantadueenne attore ha affermato: "Dovrebbero però scriverlo i Wachowski. E dirigerlo anche. E poi vediamo anche com'è la storia. Però... sì... non saprei. Sarebbe una cosa bizzarra... Perché no?".Cosa ne pensate del reboot di Matrix? Notizia emozionante oppure credete che la saga di Neo debba essere lasciata in pace? Questa è la domanda del giorno.