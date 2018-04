NOTIZIE

Masters of the Universe, il film di He-Man ha trovato i suoi registi

20.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Aaron e Adam Nee, registi del film indie Band of Robbers, ben accolto dalla critica. Ci stanno provando da molti anni e ora sembra esserci una svolta nella strada di He-Man verso il grande schermo. Masters of the Universe , il film che adatterà i famosi personaggi dei giocattoli Mattel, ha trovato i suoi registi. Si tratta di, registi del film indie, ben accolto dalla critica.

Lindsey Beer (Godzilla vs. Kong, Chaos Walking, ma anche Barbie e Dungeons & Dragons, tutti film in pre-produzione). I fratelli Nee sostituiscono David Goyer , sceneggiatore di Batman Begins e L'uomo d'acciaio, nonché regista de Il mai nato e creatore di Flashforward e Da Vinci's Demons, che avrebbe dovuto dirigere ma è fuoriuscito dal progetto per via di precedenti impegni. Goyer ha comunque contribuito alla sceneggiatura, a cui di recente ha lavorato anche(Godzilla vs. Kong, Chaos Walking, ma anche Barbie e Dungeons & Dragons, tutti film in pre-produzione).

Da un lato, dunque, Sony Pictures sembra essersi accontentata di due emergenti dopo aver tentato per anni di ingaggiare nomi più grossi (prima di Goyer, c'era McG ). Dall'altro, la scelta di due registi così, poco esperti e semi-sconosciuti, conferma che la produzione stavolta è davvero in carreggiata. Perché lo Studio non ha più grilli per la testa e ha chiamato, come spesso ormai accade, degli esecutori che gireranno il film senza tante storie.

Non che questo ci dia assicurazioni sulla qualità di Masters of the Universe. Ma certamente non saremmo cascati tanto meglio se ci fossero stati McG o David Goyer alla regia. Per quanto abbiano le mani in pasta ovunque, come registi non hanno mai realizzato nulla di entusiasmante.

Masters of the Universe dovrebbe uscire il 18 dicembre 2019 in USA. Vedremo se stavolta andrà tutto secondo i piani della Sony.

Fonte: Variety