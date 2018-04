M.A.S.K., il regista di Fast & Furious 8 porterà al cinema i giocattoli anni '80

Paramount Pictures e Hasbro porteranno al cinema, la serie di action figures e cartoni animati celebre negli anni '80, e ora sappiamo anche chi dirigerà il film. Sarà F. Gary Gray , regista di Fast & Furious 8 . Gray lavora da più di vent'anni come regista, ma è indubbio che la sua carriera abbia ricevuto una spinta dopo il successo clamoroso di Fast & Furious 8, che ha superato il miliardo di dollari di incasso e detiene il record per il più grosso weekend di debutto di sempre con 542 milioni di dollari.

M.A.S.K. è l'acronimo di Mobile Armored Strike Kommand, una task force segreta che combatte contro l'organizzazione V.E.N.O.M. (Vicious Evil Network of Mayhem). La serie di giocattoli fu prodotta per tre anni dal 1985 al 1988 e generò una serie animata molto celebre anche in Italia e una serie a fumetti edita dalla DC. Hasbro proseguirà con questo film ad adattare le sue linee di giochi e giocattoli per il grande schermo, dopo Transformers