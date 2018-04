Maschere e sangue per Venerdì 13

Verità, superstizione, in tutta Europa venerdì 13 è considerato un giorno sfortunato, in cui alcuni addirittura scelgono di non uscire di casa. Nella mitologia nordica il tredicesimo dio è Loki, un tipo ben poco raccomandabile come ci ha raccontato la Marvel in questi ultimi anni. Il venerdì sarebbe il giorno della crocifissione di Cristo, ma i riferimenti storici si perdono nel tempo. Il cinema lo celebra con le paure più nascoste, il male che si cela dietro una maschera. Ecco una guida per regalarvi qualche brivido splatter e non solo.