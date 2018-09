Marvel, una donna alla regia del blockbuster The Eternals

NOTIZIE

Non sarà la prima donna al timone di un film Marvel – Anna Boden ha diretto Captain Marvel , anche se in coppia con Ryan Fleck, e Cate Shortland è stata scelta per il film della Vedova Nera – ma sarà la prima a dirigere completamente da sola un blockbuster di grossa portata.

Chloé Zhao è stata infatti ingaggiata per dirigere The Eternals, un progetto che fa parte del lato cosmico sempre più preponderante nell'Universo Marvel. Se Black Widow ha l'aria di un film minore, questo è invece ambizioso e importante. Sarà tratto dalla serie a fumetti scritta e disegnata da Jack Kirby, co-creatore della maggior parte dei personaggi Marvel (da Capitan America agli X-Men, da Thor ai Fantastici Quattro), considerata una delle più preziose gemme della Marvel anni '70.



LEGGI ANCHE: SUPEREROI, I DIECI FILM DA NON PERDERE. La presenza degli Eterni nel cosmo Marvel cinematografico non è stata finora accennata, ma i lettori e spettatori più attenti avranno notato che Ovunque, il “mercato spaziale” nel quale si ritrovano spesso i Guardiani della Galassia (anche in Avengers: Infinity War ), è situato nella testa di un Celestiale. I Celestiali, nella mitologia Marvel, sono proprio gli antichi alieni che hanno creato gli Eterni sperimentando sugli umani. Dagli esperimenti è nata anche la razza rivale degli Eterni, i Devianti. Thanos, nemico degli Avengers, è un eterno con DNA deviante.

Chloé Zhao è l'ennesimo filmmaker a passare direttamente dal cinema indie ai blockbuster. Di recente ha diretto The Rider, western indipendente molto apprezzato al Sundance e a Cannes. Un biglietto per la fama che le ha portato svariate offerte, compresa quella Marvel. The Eternals sarà scritto da Matthew e Ryan Firpo, ma per ora non si sa altro. Come nel caso di tutti i film Marvel post Avengers 4 (a parte Spider-Man: Far From Home), la data di uscita non è stata annunciata.

