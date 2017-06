Mark Wahlberg: "Dopo L'ultimo cavaliere basta con i Transformers" 

NOTIZIE

19.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



“Questo è l'ultimo – ha dichiarato Wahlberg durante un episodio del talk show britannico The Graham Norton Show – Questo è l'ultimo Transformers. Michael Bay ha giurato che lo è. Così mi riprenderò la mia vita”.

Da anni Bay giura che non dirigerà un altro capitolo della saga, ma stavolta sembra che sia vero. Il regista lo ha detto svariate volte e lo ha confermato di recente a Fandango: “Ne ho fatti abbastanza e mi sono divertito molto. Me ne andrò col botto dopo questo, e penso che si debba sempre lasciare quando si è in cima. Credo di aver fatto un bel lavoro e ci sono molti altri film che voglio realizzare”.