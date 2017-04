Margot Robbie: una carriera nata da uno schiaffo a Leonardo DiCaprio

NOTIZIE

Martin Scorsese ricorda come l'attrice abbia ottenuto il ruolo in The Wolf of Wall Street dando un ceffone alla star

24.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Time ha appena pubblicato la lista delle cento persone più influenti dell'anno, in cui ogni profilo è scritto da un'altra persona famosa. Quello dell'australiana Margot Robbie è scritto, appunto, da Scorsese. Il quale loda il “genio comico” dell'attrice, paragonandola alle attrici classiche di Hollywood. Ma infine rivela come abbia ottenuto la parte “durante il nostro primo incontro, dando uno schiaffone in faccia a Leonardo DiCaprio. Un'improvvisazione che stupì tutti noi”.

L'attrice aveva già raccontato l'episodio a Harper's Bazaar nel 2015. La scena in questione: un litigio di coppia tra Jordan Belfort (DiCaprio) e la moglie Naomi Lapaglia. “Continuavo a pensare, 'Hai solamente trenta secondi in questa stanza e se non fai qualcosa di notevole non otterrai nulla. È la possibilità di una vita, coglila'”. Così, anziché baciare DiCaprio come era previsto dal copione, “lo colpisco in faccia. E poi grido 'Fottiti!', e tutto questo non è in sceneggiatura. Nella stanza cala il silenzio e io mi blocco. Ma poi all'improvviso Marty e Leo scoppiano a ridere. Marty dice, 'È stato fantastico!', Leo mi fa, 'Colpiscimi ancora!'”.

Fonte: Mashable