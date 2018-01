Mamma mia! Ci risiamo: Che fine ha fatto Meryl Streep nel nuovo trailer?

Quando il teaser trailer del sequel di Mamma mia! è arrivato lo scorso dicembre, uno dei primi argomenti discussi dai fan in rete riguardava il personaggio di Meryl Streep e il dubbio che in qualche modo uscisse di scena nel nuovo film. D'un tratto Mamma mia! Ci risiamo veniva analizzato come un film "sull'eredità emotiva", un'esplorazione del passato del personaggio di, della sua vita da giovane che viene riscoperta dalla figlia interpretata da Amanda Seyfried E il nuovo full trailer, appena scatenato in rete dalla Universal Pictures, sembra confermare queste teorie, dato che. Con ogni probabilità si tratta di una strategia di marketing e di un grande ritorno dell'attrice che sarà svelato a ridosso dell'uscita del film il prossimo 6 settembre.(questo il titolo originale), diretto da Ol Parker , è ancora intepretato da. Tra le new entry troviamo anche Lily James (nei panni della giovane Donna, il ruolo della Streep), sebbene non sia totalmente esatto definirlo un sequel. Mamma Mia 2 sarà infatti unandrà avanti e indietro nel tempo rispetto agli eventi raccontati nell'originale. Vedremo dunque i protagonisti da giovani sempre travolti dall'amore. Torneremo sull'isola greca di Kalokairi, dove ascolteremo canzoni degli ABBA inedite rispetto al film precedente.