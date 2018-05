Maggio al cinema, dieci film da non perdere

NOTIZIE

02.05.2018 - Autore: La redazione (GEDI Digital)



Dieci film. Dieci storie che troveremo sugli schermi a maggio. In contemporanea con il Festival di Cannes arrivano nei cinema i nuovi lavori di Matteo Garrone e Alice Rohrwacher. Sulla Croisette vedremo anche il nuovo film di Star Wars, lo spin-off dedicato a Han Solo, qualche giorno prima di trovarlo sui nostri schermi. E poi ci sono anche la seconda parte di Loro (diretto da Sorrentino), un Denzel Washington sempre al top del suo talento (e anche oltre) e la nuova storia d'amore e di passione diretta da Abdellatif Kechiche. Chi invece ama i supereroi sarà ricompensato dal ritorno di Deadpool



Scoprite i dieci film da vedere a maggio: quale di questi andrete a vedere?



E' attesissimo il nuovo film di Matteo Garrone



Dogman viene presentato in concorso al 71° Festival di Cannes.



USCITA NEI CINEMA: 17 MAGGIO E' attesissimo il nuovo film di Matteo Garrone, regista che torna al cinema a tre anni da Il racconto dei racconti. Il suo Dogman è una storia di vendetta "che si ispira liberamente ad un fatto di cronaca nera accaduto trent'anni fa, ma che non vuole in alcun modo ricostruire i fatti come si dice che siano avvenuti - ha dichiarato Garrone - Ho iniziato a lavorare alla sceneggiatura dodici anni fa: nel corso del tempo l'ho ripresa in mano tante volte, cercando di adattarla ai miei cambiamenti. Finalmente, un anno fa, l'incontro con il protagonista del film, Marcello Fonte, con la sua umanità, ha chiarito dentro di me come affrontare una materia così cupa e violenta, e il personaggio che volevo raccontare: un uomo che, nel tentativo di riscattarsi dopo una vita di umiliazioni, si illude di aver liberato non solo se stesso, ma anche il proprio quartiere e forse persino il mondo. Che invece rimane sempre uguale, e quasi indifferente".

Wes Anderson torna a girare un film animato in stop-motion. Il suo L'isola dei cani viaggia verso il Sol Levante.



USCITA NEI CINEMA: 1 MAGGIO Wes Anderson torna a girare un film animato in stop-motion. Il suo L'isola dei cani viaggia verso il Sol Levante. Nella recensione di Film.it scriviamo: "allontanandosi da casa Anderson non fa altro che riscoprire il suo stile in una nuova veste se possibile ancora più forte e precisa. Lo snobismo dei suoi personaggi si fa senso dell'humor grottesco e tutto ciò che vediamo animarsi davanti agli occhi ha una carica visiva senza precedenti".

A BEAUTIFUL DAY, UN GRANDE ATTORE COME JOAQUIN PHOENIX NEL "TAXI DRIVER DEL VENTUNESIMO SECOLO"



Serial killer, giustiziere, psicopatico. Violentissimo ma mai gratuito, A Beautiful Day cerca il più possibile di tenere la violenza fuori dallo schermo. Non vediamo quasi mai il momento in cui Phoenix compie le sue terribili azioni, ma questo non ci risparmia la tensione e il disturbo.



USCITA NEI CINEMA: 1 MAGGIO Serial killer, giustiziere, psicopatico. Joaquin Phoenix aggiunge un nuovo personaggio indimenticabile alla sua carriera composta da grandissime performance. E' lui il protagonista del dramma di Lynne Ramsey, il film che lo scorso anno a Cannes ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura e quello per il migliore attore. Violentissimo ma mai gratuito, A Beautiful Day cerca il più possibile di tenere la violenza fuori dallo schermo. Non vediamo quasi mai il momento in cui Phoenix compie le sue terribili azioni, ma questo non ci risparmia la tensione e il disturbo.



Commedia, dramma, biopic ispirato a fatti realmente accaduti. Loro 2 arriva nei cinema due settimane dopo l'uscita di Loro 1.



USCITA NEI CINEMA: 10 MAGGIO Commedia, dramma, biopic ispirato a fatti realmente accaduti. Loro 2 arriva nei cinema due settimane dopo l'uscita di Loro 1. Paolo Sorrentino ha definito il suo film "un racconto di finzione, in costume, che narra di fatti verosimili o inventati, in Italia, tra il 2006 e il 2010. Attraverso una serie di personaggi, il film vuole tratteggiare un momento storico definitivamente chiuso che, in una visione molto sintetica delle cose, potrebbe definirsi amorale, decadente, ma straordinariamente vitale".



Ryan Reynolds torna nei panni di Deadpool in un sequel folle e comico che non si risparma sulla violenza. Nel sequel lo vedremo affiancato da Josh Brolin nei panni di Cable e dalla squadra X-Force. Dietro la macchina da presa c'è David Leitch.



USCITA NEI CINEMA: 15 MAGGIO Ryan Reynolds torna nei panni di Deadpool in un sequel folle e comico che non si risparma sulla violenza. Nel sequel lo vedremo affiancato da Josh Brolin nei panni di Cable e dalla squadra X-Force. Dietro la macchina da presa c'è David Leitch, specialista in action che ha già dimostrato tanto talento con John Wick e Atomica bionda.



Parigi è ancora la città giusta per innamorarsi. Il cinema lo ha raccontato spesso, ma in Parigi a piedi nudi punta anche su un tono bizzarro per raccontarlo. La monotona vita di Fiona (Fiona Gordon), eccentrica bibliotecaria in un paesino sperduto fra i ghiacci canadesi, viene improvvisamente turbata dall'arrivo di una lettera allarmante inviatale da zia Martha, stravagante novantenne che vive a Parigi. Fiona salta sul primo aereo per correre in soccorso della zia, ma una volta arrivata nella capitale francese scopre che l'anziana e? misteriosamente (e volontariamente) scomparsa. Sulle tracce della fuggitiva, fra tuffi inaspettati nella Senna e rovinose scalate della Tour Eiffel, Fiona incappa in Dom (Dominique Abel), galante clochard parigino, vanitoso e a suo modo affascinante, che si innamora di lei e non vuole piu? lasciarla sola.



USCITA NEI CINEMA: 17 MAGGIO



La saga di Guerre stellari continua esplorando il passato con un nuovo spin-off.



Lo vedremo in anteprima al 71° Festival di Cannes.



USCITA NEI CINEMA: 23 MAGGIO La saga di Guerre stellari continua esplorando il passato con un nuovo spin-off. Alden Ehrenreich (che ricordiamo esilarante in Ave, Cesare! dei fratelli Coen) raccoglie l'eredità di Harrison Ford e incarna il giovane Han Solo nella sua prima missione. Attraverso una serie di rischiose bravate vissute nel pericoloso sottobosco criminale galattico, Han Solo incontrerà Chewbacca, il suo futuro copilota, e Lando Calrissian, noto giocatore d'azzardo, in un viaggio che definirà il corso di uno dei più improbabili eroi della saga Star Wars.

Abdellatif Kechiche torna con un altro grande film, una storia che non è una storia. Mektoub, My Love: Canto Uno è il resoconto di un'estate passata sulla costa francese, tra giornate in spiaggia, primi amori, uscite serali in discoteca e nei locali a bere birre con gli amici. Non siamo tanto distanti dal concetto di cinema di Richard Linklater, quel raccontare tutto raccontando il nulla.





Continua a leggere la recensione



USCITA NEI CINEMA: 24 MAGGIO Mektoub, My Love (primo capitolo di una trilogia) è la storia di Amin, giovane tunisino-francese che, nell'estate del 1994, torna nella sua cittadina natale sul mare dopo un periodo a Parigi. Aspira a fare lo sceneggiatore e ha già scritto un copione. Ma nel frattempo vuole solo trascorrere l'estate con gli amici dopo aver abbandonato la facoltà di medicina per seguire il suo sogno. Soprattutto, desidera ardentemente Ophelie, amica d'infanzia da cui è attratto, ma che frequenta suo cugino (tradendo il fidanzato partito per la guerra del golfo).

END OF JUSTICE - NESSUNO E' INNOCENTE: DENZEL WASHINGTON AGGIUNGE UN ALTRO GRANDE RUOLO ALLA SUA CARRIERA



End of Justice - Nessuno è al sicuro ha regalato all'attore la sua ottava nomination all'Oscar. Eccolo nel ruolo di un avvocato tanto geniale quanto bizzarro. Un idealista duro a morire che però ritroviamo sullo schermo proprio nel momento in cui dovrà riconsiderare ciò in cui crede in questo solido legal thriller interpretato anche da Colin Farrell. Dietro la macchina da presa c'è Dan Gilroy, regista dell'eccellente Nightcrawler - Lo sciacallo.



USCITA NEI CINEMA: 31 MAGGIO

USCITA NEI CINEMA: 31 MAGGIO I film interpretati da Denzel Washington non sono semplicemente quasi sempre ottimi film, ma sono al 100% grandi prove attoriali. Tutte le volte. End of Justice - Nessuno è al sicuro ha regalato all'attore la sua ottava nomination all'Oscar. Eccolo nel ruolo di un avvocato tanto geniale quanto bizzarro. Un idealista duro a morire che però ritroviamo sullo schermo proprio nel momento in cui dovrà riconsiderare ciò in cui crede in questo solido legal thriller interpretato anche da Colin Farrell. Dietro la macchina da presa c'è Dan Gilroy, regista dell'eccellente Nightcrawler - Lo sciacallo.