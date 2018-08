Maccio Capatonda in 5 trailer, i primi 40 anni del geniale Italiano Medio

NOTIZIE

01.08.2018 - Autore: Mattia Pasquini



Mario - Una serie di Maccio Capatonda (2013) Nato il 2 agosto del 1978, sono in pochi a riconoscerlo con il suo vero nome di, ché il comico abruzzese - nato a Vasto e cresciuto a Chieti - è ormai divenuto un tutt'uno con il suo personaggio più noto e riconoscibile: Maccio Capatonda . I più lo avranno scoperto grazie alle sue partecipazioni televisive ai programmi della Gialappa's Band Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì, ma è sin dagli anni '80 - da quando ebbe in regalo la prima telecamera - che gira, anche ispirati al cinema horror più leggendario (come ilda lui citato in passato).Amante del brutto e del paradosso, lo abbiamo visto spesso in televisione - da, da- e soprattutto online, dove impazzano clip di ogni tipo, molte delle quali sono disponibili sul suo canale ufficiale di Youtube insieme a backstage e personaggi improponibili… Negli ultimi anni lo abbiamo scoperto doppiatore, in(nell'episodio 16x01) e in Angry Birds - Il film , come nell'ultimo Pupazzi senza gloria di Brian Henson , ma se non lo avete mai visto, vi consigliamo di partire dalle basi, dai film interpretati e dalle sue serie televisive, che vi presentiamo di seguito con i trailer ufficiali distribuiti all'epoca:(2013)





Menzione speciale per la sua ultima creazione, risalente al giugno scorso e andata in onda su Now Tv e Sky on demand, nella quale ritroviamo il nostro 'eroe' protagonista di 'un viaggio inaspettato', tra Westworld e Saw, la commedia pecoreccia e il fantasy o i cinecomic… The Generi