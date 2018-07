Luglio al cinema, otto film da vedere in sala

NOTIZIE

Non sono tanti i film che potremo vedere nei cinema a luglio, ciononostante l'offerta cinematografica presenta blockbuster spettacolari, il ritorno di una saga di "rapine eleganti" e un bellissimo horror da non perdere.



Ecco gli otto film da vedere nelle sale questo mese. Quale di questi non perderete?



Tremerete di paura. Ma accadrà tutto dopo aver visto il film. Hereditary - Le radici del male è il cult horror dell'anno. Presentato precedentemente al Sundance Film Festival, il film è diventato subito un caso. Sullo schermo assistiamo al crollo di una famiglia, visto soprattutto attraverso gli occhi della madre interpretata da



Tremerete di paura. Ma accadrà tutto dopo aver visto il film. Hereditary - Le radici del male è il cult horror dell'anno. Presentato precedentemente al Sundance Film Festival, il film è diventato subito un caso. Sullo schermo assistiamo al crollo di una famiglia, visto soprattutto attraverso gli occhi della madre interpretata da Toni Collette. Dopo aver subito un lutto, la vedremo investigare il passato dei suoi parenti spingendosi fino al paranormale e scoprendo terribili segreti di famiglia. Un film disturbante e terrificante. Da non perdere.



eredita la saga di Ocean's Eleven. In Ocean's 8 è la sorella del ladro interpretato da George Clooney, la ritroviamo appena uscita di prigione e pronta a mettere a segno un colpo "stratosferico". Per farlo dovrà assemblare una banda di ladre pronte ad aiutarla con la refurtiva: una collana di Cartier dal valore di 150 milioni di dollari. Il reboot della saga di Ocean's con la Bullock e uno spettacolo che non delude.



USCITA NEI CINEMA: 26 LUGLIO



Sandra Bullock eredita la saga di Ocean's Eleven. In Ocean's 8 è la sorella del ladro interpretato da George Clooney, la ritroviamo appena uscita di prigione e pronta a mettere a segno un colpo "stratosferico". Per farlo dovrà assemblare una banda di ladre pronte ad aiutarla con la refurtiva: una collana di Cartier dal valore di 150 milioni di dollari. Il reboot della saga di Ocean's con la Bullock e Cate Blanchett alla guida del cast somiglia tanto al primo film con Clooney e Brad Pitt, e questo vuol dire che fascino, divertimento ed eleganza sono garantiti.



Il quarto film della saga di The Purge è un prequel che racconta l'inizio del contenimento di violenza negli USA: il momento in cui i "padri fondatori" hanno istituzionalizzato La prima notte del giudizio, quella in cui per poche ore tutti i reati sono tollerati, perfino l'omicidio. La saga si espande: dopo il prequel arriverà anche una serie TV in dieci episodi.



USCITA NEI CINEMA: 5 LUGLIO

Nightcrawler - Lo sciacallo, Demolition e Animali notturni, Jake Gyllenhaal continua a trasformarsi sul grande schermo e spingersi oltre i suoi limiti attoriali. Lo ritroviamo in Stronger - Io sono più forte, dramma tratto dalla vera storia di Jeff Bauman. Sullo schermo vediamo l'attentato alla maratona di Boston nell'aprile 2013, una tragedia in cui Bauman ha perso le gambe. Lo seguiamo mentre cade nel baratro dell'alcolismo, colpito sindrome da stress post-traumatico. Ma assisteremo al momento in cui si rimette in piedi grazie ai suoi affetti.



Dopo Nightcrawler - Lo sciacallo, Demolition e Animali notturni, Jake Gyllenhaal continua a trasformarsi sul grande schermo e spingersi oltre i suoi limiti attoriali. Lo ritroviamo in Stronger - Io sono più forte, dramma tratto dalla vera storia di Jeff Bauman. Sullo schermo vediamo l'attentato alla maratona di Boston nell'aprile 2013, una tragedia in cui Bauman ha perso le gambe. Lo seguiamo mentre cade nel baratro dell'alcolismo, colpito sindrome da stress post-traumatico. Ma assisteremo al momento in cui si rimette in piedi grazie ai suoi affetti.



, la regina Elisabetta II di The Queen arriverà presto al cinema nei panni di Lisbeth Salander con Unsane, horror-thriller diretto da ossessionata da una sua vecchia conoscenza, uno stalker per sfuggire al quale ha addirittura cambiato città, salvo poi continuare a vederlo tra le persone che incontra.



USCITA NEI CINEMA: 5 LUGLIO Claire Foy , la regina Elisabetta II diarriverà presto al cinema nei panni di Lisbeth Salander con Quello che non uccide . Prima però la vedremo prigioniera della paranoia in, horror-thriller diretto da Steven Soderbergh e girato con un iPhone. Il regista realizza inquadrature, anche distorte, attraverso le quali iniziamo a entrare nel mondo della protagonista. A osservarlo dal suo punto di vista che gradualmente scopriamo essere piuttosto particolare. La ragazza, infatti, èda una sua vecchia conoscenza, unoper sfuggire al quale ha addirittura cambiato città, salvo poi continuare a vederlo tra le persone che incontra.

Chris Hemsworth mette in pausa Thor ma sceglie un altro ruolo da leader: eccolo capitano di un'unità di soldati speciali inviati in Afghanistan per fermare i talebani all'indomani del crollo delle torri gemelle. Un action-movie che strizza l'occhio al western mostrando i soldati a cavallo contro i terroristi. Michael Shannon , nei panni del braccio destro del protagonista, è l'arma segreta del cast.



inizia il film in giacca e cravatta e lo finisce in canottiera come Bruce Willis in Die Hard. Come nella prima avventura di John McClane lo ritroviamo all'interno di un grattacielo, ma in Skyscraper è un eroe travolto dalle fiamme in uno degli incendi più grossi mai visti al cinema sin dai tempi de L'inferno di cristallo.



Dwayne Johnson inizia il film in giacca e cravatta e lo finisce in canottiera come Bruce Willis in Die Hard. Come nella prima avventura di John McClane lo ritroviamo all'interno di un grattacielo, ma in Skyscraper è un eroe travolto dalle fiamme in uno degli incendi più grossi mai visti al cinema sin dai tempi de L'inferno di cristallo.

La pluripremiata regista Kaouther Ben Hania racconta la questione delle donne nel mondo arabo e non solo, svelando l'omertà e la corruzione delle strutture pubbliche attraverso la storia di una giovane e bella studentessa che dovrà combattere per i propri diritti e la sua dignità. La regista si ispira a una storia realmente accaduta mentre esplora le difficoltà della vita di Mariam (Mariam Al Ferjani), una ragazza che, seppure cresciuta in una famiglia conservatrice, crede nella Tunisia dell'Islam democratico. Pensa che sia possibile per una ventunenne nubile trascorrere una serata allegra a ballare con le amiche, ma scoprirà che non è così…



USCITA NEI CINEMA: 27 LUGLIO