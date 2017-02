Love Actually: in arrivo un sequel TV per il Red Nose Day

Sentite la mancanza di Love Actually e avete sempre sognato un sequel? La brutta notizia è che un vero sequel forse non si farà mai. La buona notizia è che ce ne sarà uno sotto forma di corto da dieci minuti che sarà trasmesso su NBC durante il, il 25 maggio.Il corto si intitolerà, è stato scritto e diretto dal regista originale Richard Curtis e vedrà tornare buona parte del cast originale:. Ma anche. Il tutto per una buona causa: il Red Nose Day è infatti un'iniziativa annuale, nata alla fine degli anni '80 in Gran Bretagna, che ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i bambini poveri. Quale migliore occasione per diffondere un po' di amore?“Non mi sarei mai sognato di scrivere un seguito di Love Actually – spiega Curtis – ma ho pensato che sarebbe stato divertente girare dieci minuti per vedere cosa stessero combinando tutti quanti. Chi è invecchiato meglio? Questa è la grande domanda... oppure è così ovvio che sia Liam? Siamo stati felici e grati che buona parte del cast fosse disponibile, e sarà certamente nostalgico per loro ritrovarsi e ricreare i propri personaggi quattordici anni dopo. Intendiamo fare qualcosa di divertente, nello spirito del film originale e del Red Nose Day, e che speriamo possa aiutare a portare molti spettatori e denaro agli spettacoli del Red Nose Day”.Al corto non prenderà parte, sposata nel film originale con Alan Rickman , attore purtroppo scomparso a gennaio 2016 dopo una dura battaglia contro il cancro.Fonte: The Hollywood Reporter