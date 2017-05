Logan Lucky: il trailer del nuovo film di Steven Soderbergh

NOTIZIE

29.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



La storia è quella di tre fratelli, Jimmy (Channing Tatum), Mellie (Riley Keough) e Clyde Logan (Adam Driver) che, nel tentativo di ribaltare una maledizione di famiglia, decidono di organizzare un ricco colpo durante la corsa NASCAR Coca-Cola 600 al Charlotte Motor Speedway di Concord, North Carolina, nel corso del weekend del Memorial Day. Per farlo chiederanno l'aiuto di un rapinatore di professione, Joe Bang (Daniel Craig). Anche il cast di contorno non scherza: vedremo Hilary Swank, Katherine Waterstone, Katie Holmes, Seth MacFarlane e Sebastian Stan.

Soderbergh sta attualmente lavorando anche a un film sui Panama Papers, scritto dal suo fidato collaboratore Scott Z. Burns (Contagion, Effetti collaterali, The Informant) e a Mosaic, una serie HBO con protagonista Sharon Stone che avrà la particolarità di essere interattiva: il pubblico potrà decidere in che direzione far andare la storia.