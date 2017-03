Logan: dieci cose da sapere sul terzo e ultimo film di Wolverine

In questi giorni arriva nelle sale italiane Logan – The Wolverine , terzo film solista del mutante artigliato interpretato da Hugh Jackman per diciassette anni di fila. Sarà anche l'ultima volta che vedremo l'attore nel ruolo che lo ha reso una star di Hollywood. Scopriamo insieme dieci cose da sapere sul film di James Mangold prima di entrare in sala. Siete indecisi se andarlo a vedere o meno? Magari queste informazioni potranno esservi utili...In un vicino futuro, Logan sbarca il lunario come autista di Limousine in una cittadina vicino al confine col Messico, e assiste l'anziano e malato professor Xavier. Sono passati vent'anni dalla nascita dell'ultimo mutante, il nuovo gradino evolutivo della razza umana sembra essersi prosciugato. Logan usa i soldi che guadagna per comprare la medicina di cui Xavier ha bisogno. Un giorno, una donna misteriosa gli chiede di proteggere Laura (), una ragazzina mutante in fuga che condivide con lui il potere di guarigione e gli artigli di adamantio. Logan e Xavier partono così per un viaggio che potrebbe segnare la loro fine.L'anno in cui è ambientato il film è stato annunciato ufficialmente come 2029. Ovvero, sei anni dopo qualunque evento narrato nella saga cinematografica degli X-Men, dato che gli eventi futuri di Giorni di un futuro passato si svolgevano, teoricamente, nel 2023.Il suo potere rigenerativo non è più quello di una volta, e il mutante riporta cicatrici e fatica a guarire dalle ferite. Ecco spiegato il look più “ruvido” dell'eroe in questo film.Laura altri non è che X-23, clone femminile di Logan nato nella serie TV X-Men: Evolution e poi passato ai fumetti. Oggi, Laura è il nuovo Wolverine in seguito alla morte fumettistica di Logan.A inseguire Laura sono gli sgherri della Transigen, una compagnia che opera nella ricerca genetica e che ha acquisito alcuni campioni del DNA di Wolverine per usarlo come arma. Donald Pierce (), capo sicurezza della Transigen, guida il corpo dei Reavers a caccia della ragazzina. E, sorprendentemente, è un grande fan di Wolverine.Logan non è il solito cinecomic. Come Deadpool , sarà “Rated R”, ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. In USA, questo si traduce in una violenza più esplicita e “grafica”, oltre che in un linguaggio scurrile assente dai film “PG-13” (vietati ai minori di 13 anni non accompagnati). Il film ha ricevuto questo trattamento per via dell'insistenza di Jackman, che ha anche accettato un salario ridotto pur di convincere la 20th Century Fox. Certo, il successo di Deadpool deve aver fatto il suo. Risultato? Vedremo Logan trafiggere e decapitare i suoi avversari con inedita ferocia.Logan è stato descritto come un western moderno con protagonista un supereroe. Il tono è dunque molto più drammatico, duro e crepuscolare rispetto a quello a cui i cinecomics ci hanno abituato.Hugh Jackman ha dichiarato più volte di intendere questo film come ultimo capitolo nella saga di Wolverine da lui interpretata. L'attore non tornerà, così come non tornerà più Patrick Stewart nei panni di Xavier. L'attore lo ha confermato dopo la première berlinese del film: “Ho capito che non c'è un modo migliore, più perfetto, emozionante e bello di direa Charles Xavier di questo film. Perciò ho detto [a Hugh] quella sera stessa: 'Anche per me è l'ultimo. È tutto finito'”.Pare che l'idea del film sia venuta a Jackman durante un dopo sbornia. L'occasione fu il tour promozionale di Humandroid: una sera, Neil Blomkamp chiese all'attore quale sarebbe stato il futuro della saga di Wolverine. Jackman si fece qualche bicchiere di vino e poi crollò addormentato. Si risvegliò alle quattro del mattino, prese un registratore e pronunciò i titoli di tre film, Gli spietati Il cavaliere della valle solitaria . Questi tre sarebbero stati la base per il terzo film di Wolverine."Old Man Logan", la miniserie a fumetti dida cui è liberamente tratto il film, è ambientato in un futuro in cui i cattivi del Marvel Universe hanno sconfitto i supereroi. Logan si allea con Occhio di Falco per sconfiggere un Hulk impazzito e i suoi figli gangster.