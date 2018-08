Locarno 2018, Pardo d'Oro al film A Land Imagined. Ecco i vincitori

NOTIZIE

13.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Va ad A Land Imagined di Yeo Siew Hua il Pardo d'Oro del 71° Locarno Festival. Una storia tra giallo e atmosfere fantastiche e rarefatte, ambientata nel mondo del caporalato di Singapore. L'indagine di di un poliziotto alla ricerca di un operaio edile scomparso è la scusa del regista per entrare in un mondo del lavoro fatto di diritti calpestati, passaporti ritirati e orari di lavoro massacranti. Yeo Siew Hua, originario proprio di Singapore, usa l'arma dell'allegoria e sceglie di non aderire completamente al realismo per risolvere la sua parabola, ma così facendo scoperchia in maniera efficace un vaso di pandora allucinante, in cui autorità complici permettono uno sfruttamento sistematico.

Tarde para morir joven di Dominga Sotomayor. Il premio alla migliore interpretazione femminile ad Andra Guti per Alice T., e quello alla migliore interpretazione maschile a KI Joobong, protagonista di Gangbyun Hotel di Ray & Liz di Richard Billingham. Infine, il Premio speciale della giuria è andato a M di Yolande Zauberman, sguardo sulla pedofilia nella comunità ultra-ortodossa degli haredi, a pochi chilometri da Tel Aviv. Il Pardo per la migliore regia è andato invece adi Dominga Sotomayor. Il premio alla migliore interpretazione femminile adper, e quello alla migliore interpretazione maschile a, protagonista didi Hong Sang-soo . La Menzione Speciale è stata assegnata adi Richard Billingham. Infine, il Premio speciale della giuria è andato adi Yolande Zauberman, sguardo sulla pedofilia nella comunità ultra-ortodossa degli haredi, a pochi chilometri da Tel Aviv.

Fonte: Ansa