Lo sfogo di Michael Fassbender: "Voglio più ruoli comici"

"Cerco di portare il mio lato più giocoso dove posso. Ci sono parecchi momenti divertenti in questo film. Si tratta di qualcosa che vorrei fare più spesso.".

L'attore avrebbe già pensato a chi rivolgersi per riuscire nell'intento di interpretare finalmente un ruolo in una commedia a tutto tondo. Fassbender ha rivelato di aver già parlato con Seth Rogen (i due hanno già lavorato insieme inndr) sulla possibilità di lavorare insieme in una prossima commedia."Ho parlato con Seth Rogen. Ci siamo già incontrati prima di oggi ed è stato divertente. Quando lavoravamo insieme a Steve Jobs, mi ha detto, 'Credo che dovremmo lavorare insieme in futuro, ma dovremmo farlo in uno dei miei film".