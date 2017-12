Lo sceneggiatore di Revenant per lo Star Trek di Tarantino

Smith era parte di una writers' room messa in piedi da Tarantino e J.J. Abrams , che includeva(Godzilla vs. Kong),(Iron Man 3) e(Parks and Recreation). Alla fine è stato scelto, e svilupperà il soggetto di Tarantino. Quest'ultimo dovrebbe dirigere il film.

È la prima volta che Tarantino lavora all'interno di un franchise preesistente, e non è chiaro se la saga si adatterà a lui o se il regista realizzerà un sequel dei tre precedenti Star Trek prodotti da J.J. Abrams. Il quarto film di quella saga avrebbe visto il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del padre (defunto) di Kirk, in una trama costruita intorno a un viaggio nel tempo. Ma ora quei piani sono stati accantonati per far posto alla visione di Tarantino.