Life on Mars, dopo A Quiet Place il regista John Krasinski si dà alla fantascienza

NOTIZIE

12.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il film si intitola Life on Mars e sarà una storia di fantascienza ambientata, ovviamente, su Marte e prodotta ancora una volta dalla Platinum Dunes di Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller, lo Studio che ha anche finanziato A Quiet Place.

La sceneggiatura del film sarà basata su un racconto di Cecil Castellucci intitolato “We Have Always Lived on Mars”, incentrato su un gruppo di abitanti di una colonia marziana abbandonata da lungo tempo dai terrestri in seguito a un cataclisma. Quando un giorno una donna scopre di poter respirare l'aria di Marte, il suo mondo e quello degli altri coloni viene improvvisamente sconvolto nel profondo.

Un concept davvero intrigante per un film che Krasinski, stavolta, si limiterà a dirigere senza apparire davanti alla macchina da presa. C'è da scommettere che troverà un cast di prim'ordine visto che A Quiet Place lo ha piazzato istantaneamente nella lista dei registi più promettenti del momento. E chissà che Krasinski non riservi un ruolo – magari proprio quello della donna protagonista – alla moglie e co-protagonista di A Quiet Place Emily Blunt

Fonte: The Hollywood Reporter