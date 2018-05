Liam Neeson a capo dei Men in Black nel nuovo film della saga

, storici produttori della serie, torneranno nella stessa veste qui, così come tornerà. Per un po' sembrava che Sony fosse intenzionata a fondere le saghe di Men in Black e 21 Jump Street in un crossover che avrebbe visto protagonisti gli agenti di polizia interpretati da Channing Tatum e Jonah Hill, ma poi non se ne è fatto più nulla.