Un altro grande ruolo per l'ex Oskar Schindler. Il film presentato in anteprima a Toronto

Liam Neeson è Gola Profonda nel trailer di Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House

29.08.2017 - Autore: La redazione



Liam Neeson è Gola profonda, l'informatore senza un'identità. L'uomo chiave al centro dello scandalo Watergate che ha portato alle dimissioni del presidente Nixon nel 1974.

Mark Felt: The Man Who Brought Down The White House (ovvero L'uomo che ha buttato giù la Casa Bianca) ed è il nuovo dramma diretto da S'intitola(ovvero L'uomo che ha buttato giù la Casa Bianca) ed è il nuovo dramma diretto da Peter Landesman che sarà presentato in anteprima al Festival di Toronto a settembre. Possiamo vedere le prime immagini del film nel nuovo trailer che vi presentiamo a seguire:





Mark Felt è interpretato anche da Diane Lane, Marton Csokas, Josh Lucas, Tony Goldwyn, Michael C. Hall, Tom Sizemore, Wendi McLendon-Covey, Ike Barinholtz, Bruce Greenwood, Brian D’Arcy James, Kate Walsh, Noah Wyle e Maika Monroe (che ricordiamo nell'horror cult It Follows).

Il film racconta la storia di Gola profonda, pseudonimo del noto whitsleblower al centro dello scandalo Watergate. La vera identità dell'informatore è rimasta avvolta nel mistero, un segreto custodito per più di trent'anni. Nel 2005, però, l'agente speciale FBI Mark Felt ha rivelato di essere stato lui l'informatore che ha parlato con i giornalisti Woodward e Bernstein. Il Watergate era già al centro di, uno dei più grandi film sulla forza del giornalismo.

Mark Felt: The Man Who Brought Down The White House arriverà negli USA a settembre. Si attende ancora una data di uscita italiana. Sarà la BIM a distribuirlo nelle nostre sale.