L'Harry Potter nascosto, le migliori scene eliminate dalla saga vista al cinema

Sono passati venti anni (e più, visto che era il) da quando, e da allora Harry Potter è diventato di prepotenza un personaggio imprescindibile della letteratura mondiale… e del cinema. La pietra filosofale i Doni della Morte (in doppia versione ) ci hanno fatto sognare, e hanno posto le basi per un franchise che è poi continuato cone il teatrale, oltre ovviamenteche abbiamo visto al cinema e che presto continuerà a svilupparsi con I crimini di Grindelwald, atteso per l'11 novembre Eppure - sorvolando su discorsi di correttezza filologica e rispetto pedissequo delle fonti letterarie - se, quel che molti fan potrebbero trovare inaccettabile è che moltegirate non siano poi sopravvissute al montaggio finale. Certo, ledei film hanno offerto una soluzione a un crimine siffatto e per fortuna degli appassionati tra i contenuti speciali di questo o quel capitolo si trovano un gran numero di scene che avrebbero potuto arricchire la caratterizzazione dei personaggi e aggiungere qualcosa alle carenze dello sviluppo. Rimandandovi a quelle, ve ne illustriamo solo alcune… anche per invogliarvi!È il quarto anno, quando Silente decide di dare il benvenuto a i suoi ospiti cantando 'Hoggy Warty Hogwarts' e festeggiando con i suoi studenti.Non ce ne avrà Gino Paoli se lo citiamo per mostrare questo momento di romanticismo tra i due giovani eroi. Che nel penultimo film decidono di dedicarsi un attimo tutto loro in riva al lago.Di coppia in coppia, ecco la bella Natalia Tena (Black Mirror, Il trono di spade) nei panni della signora 'Lunastorta' Lupin in una brevissima apparizione eliminata per quanto emozionante. La visita al marito, alla vigilia dello scontro finale con Voldemort, avrebbe reso meglio il rapporto tra i due, oltre alla forza della volontà della ragazza di non lasciare solo l'amato.Siamo sempre dalle parti della conclusione della saga per il saluto - a suo modo 'rivelatore' - tra Harry e il cugino Dudley. Che per una volta svela un lato affettuoso, a suo modo… Un po' come fa la zia Petunia facendo riferimento al dolore provato perdendo la sorella, la mamma di Harry.Se non ci fosse stato lui ad aiutare in maniera inattesa il 'maghetto' contro il terribile Voldemort...È probabilmente quello più comune, normale, che potresti trovare al bar o… in metro. Come in questa piccola scena del film del 2001 che lo vede sulla famosa Tube con l'amico Hagrid.E molte altre ce ne sarebbero, riguardanti personaggi principali e secondari, situazioni liete o drammatiche, che potrete scoprire da soli nei vari extra (come quella in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 delladi Ron e Harry… con quanto ne segue), come vi invitiamo a fare...