Lego Batman: una clip dal blu-ray mostra l'uomo pipistrello come non lo avete mai visto prima

Portare in vitain forma animata è senza dubbio più difficile che radunare sul set Christopher Nolan e Bale o Ben Affleck e Zack Snyder. Vedere per credere. La prova inconfutabile è la clip da Lego Batman: Il film che vi mostriamo in anteprima. Un filmato che fa parte dell'edizione Home Video del film adesso disponibile in DVD, Blu-Ray e Digital Download distribuito da Warner Bros. Italia.