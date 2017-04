Le nuove foto rubate sul set svelano i segreti di Avengers: Infinity War

Nemmeno nel dietro le quinte dello scorso febbraio avevamo avuto il piacere di scoprire tanto… Quanto ci mostra la foto pubblicata da E! News, nella quale si intuisce (anche qualcosa di più) una delle svolte narrative del prossimo Avengers: Infinity War Qualcosa che gli appassionati dei fumetti Marvel già conoscevano, certo, ma che oggi si offre al pubblico come uno dei principali spoiler sul nuovo film di Anthony e Joe Russo, con il quale culminerà la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe . Ovviamente si parla del(Visione) e la strega Scarlet interpretata daL'immagine fa parte di una serie di- in Scozia, dove la produzione sta andando continuando - nelle quali non è dettaglio di secondaria importanza il fatto che l'attore britannico appaia in"C'è una vicenda complessiva che si sviluppa", ci aveva anticipato Anthony Russo annunciando "due film molto diversi l'uno dall'altro", ma di certo non sarà solo quella relativa ai due protagonisti di queste foto. Vedremo cosa ci riserverà il prosieguo delle riprese - iniziate ufficialmente lo scorso 23 gennaio e che proseguiranno agli ordini dei due fratelli registi e sulla base della sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely - dopo l'annunciato (anche dalla presenza di Mantis per sconfiggere il folle Thanos.