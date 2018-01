Le nomination ai Razzies 2018: Transformers e Cinquanta sfumature in testa tra i peggiori film

NOTIZIE

23.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Transformers, presentato come “Transformers XVII: The Last Knight” nell'ironico video di annuncio, ha incassato anche le nomination come peggior attore (Mark Wahlberg), peggior attore non protagonista (Josh Duhamel, Anthony Hopkins), peggiore attrice non protagonista (Laura Haddock), peggior sequel, peggior sceneggiatura, peggior coppia e ovviamente peggior regista (Michael Bay).

Anche Cinquanta sfumature di nero ha fatto il pieno di nomination: peggior film, attore e attrice (Jamie Dornan e Dakota Johnson), attrice non protagonista (Kim Basinger), coppia, sequel, regista e sceneggiatura.

Ma tra i peggiori attori candidati ci sono anche pezzi grossi come Jennifer Lawrence (Madre!), Emma Watson (The Circle), Tom Cruise (La mummia) e Johnny Depp (Pirati dei Caraibi “XIII”: La vendetta di Salazar). Ecco tutti i nominati.

PEGGIOR FILM

Baywatch

Emoji – Accendi le emozioni

Cinquanta sfumature di nero

La mummia

Transformers XVII: L'ultimo cavaliere

PEGGIORE ATTRICE

Katherine Heigl / Unforgettable

Dakota Johnson / Cinquanta sfumature di nero

Jennifer Lawrence / Madre!

Tyler Perry / BOO! 2: A Medea Halloween

Emma Watson / The Circle

PEGGIOR ATTORE

Tom Cruise / La mummia

Johnny Depp / Pirati dei Caraibi XIII: La vendetta di Salazar

Jamie Dornan / Cinquanta sfumature di nero

Zac Efron / Baywatch

Mark Wahlberg / Daddy’s Home 2 & Transformers XVII: L'ultimo cavaliere

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Javier Bardem / Madre! & Pirati dei Caraibi XIII: La vendetta di Salazar

Russell Crowe / La mummia

Josh Duhamel / Transformers XVII: L'ultimo cavaliere

Mel Gibson / Daddy’s Home 2

Anthony Hopkins / Autobahn – Fuori controllo & Transformers XVII: L'ultimo cavaliere

PEGGIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kim Basinger / Cinquanta sfumature di nero

Sofia Boutella / La mummia

Laura Haddock / Transformers XVII: L'ultimo cavaliere

Goldie Hawn / Fottute!

Susan Sarandon / Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive

PEGGIOR COPPIA

Qualsiasi combinazione di due personaggi, due sex toys o due posizioni sessuali / Cinquanta sfumature di nero

Qualsiasi combinazione di due umani, due robot o due esplosioni / Transformers XVII: L'ultimo cavaliere

Qualsiasi coppia di emoji fastidiose / Emoji – Accendi le emozioni

Johnny Depp & La sua ormai stanca routine da ubriaco / Pirati dei Caraibi XIII: La vendetta di Salazar

Tyler Perry & Il logoro vecchio vestito oppure La parrucca consunta / BOO! 2: A Madea Halloween

PEGGIOR REMAKE, SCOPIAZZATURA o SEQUEL

Baywatch

BOO 2: A Medea Halloween

Cinquanta sfumature di nero

La mummia

Transformers XVII: L'ultimo cavaliere

PEGGIOR REGISTA

Darren Aronofsky / Madre!

Michael Bay / Transformers XVII: L'ultimo cavaliere

James Foley / Cinquanta sfumature di nero

Alex Kurtzman / La mummia

Anthony (Tony) Leonidis / Emoji – Accendi le emozioni

PEGGIOR SCENEGGIATURA

Baywatch

Emoji – Accendi le emozioni

Cinquanta sfumature di nero

La mummia

Transformers XVII: L'ultimo cavaliere