Le cronache di Narnia: Joe Johnston alla regia de La sedia d'argento

27.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



TriStar farà squadra con The Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company (detenuta dagli eredi dello scrittore) ed Entertainment One per portare al cinema il nuovo capitolo della saga, che dovrebbe essere slegato dai precedenti in termini di casting. Il produttore Mark Gordon ha infatti dichiarato che si tratterà di qualcosa di “completamente originale, personaggi originali, registi nuovi e una squadra completamente nuova”.

Will Poulter era stato introdotto nei panni di Eustace Scrubb, protagonista de La sedia d'argento. Ma sono passati sette anni e il ruolo verrà con ogni probabilità interpretato da qualcun altro. Il viaggio del veliero , terzo e finora ultimo capitolo cinematografico della saga, è uscito nel 2010 e già aveva segnato il passaggio di produzione dalla Disney alla 20th Century Fox, per via del successo non propriamente travolgente dei primi due film.era stato introdotto nei panni di Eustace Scrubb, protagonista de La sedia d'argento. Ma sono passati sette anni e il ruolo verrà con ogni probabilità interpretato da qualcun altro.

