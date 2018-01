Le cronache dell'assassino del re: Sam Raimi alla regia del film fantasy

Non ha più diretto un film da Il grande e potente Oz (2013), ma ora Sam Raimi sta per tornare dietro la macchina da presa. È infatti in trattative con Lionsgate per dirigere, film ispirato alla trilogia di romanzi di, tradotta in Italia come “Le cronache dell'assassino del re”. I primi due romanzi, “Il nome del vento” e “La paura del saggio”, sono stati pubblicati da Mondadori. Il terzo, “The Doors of Stone”, è in arrivo. Sono state pubblicate anche due novelle, “The Lightning Tree” e “The Slow Regard of Silent Things”.