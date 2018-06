NOTIZIE

Laverne Cox, star di Orange is the New Black, produrrà un documentario sui transgender a Hollywood

13.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Laverne Cox, star transgender di Disclosure: Trans Lives on Screen, incentrato sui cambiamenti nella rappresentazione dei transessuali negli ultimi cent'anni di cinema hollywoodiano. , star transgender di Orange Is the New Black , si è unita al team creativo del documentario, incentrato sui cambiamenti nella rappresentazione dei transessuali negli ultimi cent'anni di cinema hollywoodiano.

Il film, diretto dal regista transgender Sam Feder, sarà prodotto da Disclosure Films. La Cox farà da produttore esecutivo insieme ad Amy Scholder. “Sono stata ossessionata a lungo da come la percezione delle persone trans sia stata modellata dai modi in cui siamo stati rappresentati al cinema e in televisione – ha dichiarato Laverne Cox – Sono cresciuta con immagini di gente trans che hanno esacerbato la vergogna che provavo riguardo a ciò che ero. Sono davvero felice di far parte del team Disclosure e di intraprendere questo viaggio per scoprire le origini di quelle immagini, in modo da poterci lasciare alle spalle queste rappresentazioni dannose e aprire la strada a un nuovo futuro per la gente trans sullo schermo”.

La Cox è attiva portavoce dei transgender nell'industria cinematografica e televisiva, e ha vinto un Emmy come produttrice del documentario Laverne Cox Presents: The T Word. “Il curriculum di Laverne come portavoce delle persone trans, unito alla sua profonda conoscenza della storia dei trans, ne fanno la partner ideale per produrre questo film”, ha dichiarato Sam Feder.

Fonte: Variety