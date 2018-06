Laura Prepon protagonista di Orange is the New Black sposa l'attore Ben Foster

I due attori si erano fidanzati nell'autunno del 2016. Si sono conosciuti molti anni prima quando la Prepon aveva 18 anni (ne ha compiuti 38 a marzo) e Ashton Kutcher e Danny Masterson, colleghi sul set della seriele hanno presentato Foster.L'attore è stato legato sentimentalmente adopo il divorzio da Sean Penn: esattamente dal 2012 al 2014 con una breve riconciliazione nel 2015. Dall'unione tra Foster (38 anni il prossimo ottobre) e la Prepon è nata una bambina, Ella, avuta lo scorso agosto.La Prepon lavora soprattutto in TV: nelle cinque stagioni di Orange is the New Black ha interpretato la detenuta. L'abbiamo vista al cinema in un piccolo ruolo nel thriller La ragazza del treno , dove interpretava la coinquilina di Emily Blunt. Conosciamo Foster anche grazie ai suoi ruoli in(era il ribelle Angel) e più recentemente in(dove era la nemesi di Tom Hanks) e, dove ha recitato al fianco di Christian Bale.