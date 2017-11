L'attore Tom Sizemore accusato di molestie su una undicenne

L’attorevisto nel 2017 in Twin Peaks USS Indianapolis , risulta coinvolto in un passato caso di molestie su un’attrice che all’epoca dei fatti aveva solo 11 anni. Lo rivela oggi Hollywood Reporter.Il caso risale al 2003 quando l’attore fu allontanato dal set nello Utah proprio perché un’attrice undicenne lo aveva accusato di averle toccato i genitali. Alcuni mesi dopo il presunto episodio l’attore sarebbe stato riammesso sul set vista anche la decisione dei genitori dell’attrice di non proseguire per vie legali. L’episodio non era mai stato rivelato prima.

Il magazine ha contattato l’attrice oggi ventiseienne che vuole però restare anonima, e ha appreso che la donna vuole procedere per vie legali contro l’attore stesso e persino contro i suoi genitori per i fatti avvenuti più di dieci anni fa. Un effetto dell’era Weinstein, penserebbero alcuni. La risposta di Sizemore sulla faccenda è stato invece un freddo ‘no comment’.

Il magazine ha cercato di ricostruire la vicenda parlando con numerosi membri della crew impegnata sul set del film, girato con il titolo di Piggy Banks. Non si tratta del celebre film Natural Born Killers dima di un’altra pellicola ‘minore’ nella filmografia di Sizemore. Secondo quanto ricostruito da THR l’episodio sarebbe avvenuto durante una sessione di foto per la promozione del film. Durante lo shooting l’attrice doveva sedere sulle gambe dell’attore. Proprio durante questa vicinanza forzata l’attore avrebbe toccato i genitali della piccola attrice nascosti in quell’occasione da un’ampia gonna. Il giorno dopo la bambina avrebbe spiegato tutto alla madre, che avrebbe chiamato il suo agente e la produzione producendo poi l’allontanamento dell’attore dal set. Sizemore era già noto al tempo per i comportamenti violenti e per la dipendenza da droghe. I testimoni della scena hanno raccontato di aver notato l’imbarazzo della bambina ma di non aver trovato poi evidenze dell’avvenuta molestia. Tuttavia il clima sul set si era fatto incandescente dopo che la voce era circolata, al punto che pare proprio che il produttore del film, scomparso nel 2011, avesse trattenuto un ampio gruppo della troupe dall’andare ad affrontare fisicamente l’attore. Alla fine i genitori dell’attrice decisero di non sporgere denuncia e Sizemore negò del tutto le accuse. Oggi però l’episodio è ritornato di profonda attualità.