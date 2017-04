Lady Gaga e Bradley Cooper nella prima foto di A Star Is Born

La prima versione di È nata una stella risale al 1937: era interpretata da Janet Gaynor e Fredric March. La più famosa invece è quella del 1954, diretta da Judy Garland e James Mason. Nel 1976 Barbra Streisand e Kris Kristofferson sono stati i protagonisti dell' Frank Pierson. La prima versione di È nata una stella risale al 1937: era interpretata da. La più famosa invece è quella del 1954, diretta da George Cukor e interpretata da. Nel 1976sono stati i protagonisti dell' ultima versione diretta da

A Star is Born segna il primo ruolo da protagonista al cinema per Lady Gaga (all'anagrafe, nome che a quanto pare leggeremo anche sui titoli del film): come attrice l'abbiamo già vista in brevi apparizioni nei sequel die in un ruolo più corposo nella serieCooper interpreterà, star della musica country che scopre(Gaga), una sconosciuta piena di talento per il canto. Il film vedrà la carriera musicale di Ally decollare velocemente, nel momento in cui il successo di Jack invece inizierà a tramontare. Il musicista dovrà accettare a caro prezzo la fine del suo momento d'oro... cosa che metterà in crisi il rapporto con Ally.