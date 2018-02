La Weinstein Company annuncia la bancarotta dopo un tentativo di vendita andato a monte

NOTIZIE

26.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ron Burkle e Maria Contreras-Sweet, di fornire alla compagnia denaro contante in modo da mantenere a galla la compagnia. La Weinstein Company è sull'orlo della bancarotta dopo le accuse al suo fondatore Harvey Weinstein e il collasso di un accordo per la vendita della compagnia del valore di 500 milioni di dollari. A quanto pare, a far crollare l'accordo sarebbe stato il rifiuto da parte dei potenziali investitori, guidati da, di fornire alla compagnia denaro contante in modo da mantenere a galla la compagnia.

Domenica sera, il consiglio di amministrazione della Weinstein Company ha spedito una lettera agli investitori in cui ha posto fine alle negoziazioni, ribadendo di avere estremo bisogno di liquidità: “Basandoci sugli eventi delle ultime settimane, dobbiamo concludere che il vostro piano di acquisto della compagnia fosse illusorio e che avrebbe lasciato questa compagnia a zoppicare verso la sua rovina a scapito di tutti i costituenti”. “A dispetto delle vostre dichiarazioni precedenti, è semplicemente impossibile non giungere la conclusione che non abbiate alcuna intenzione di firmare un accordo – figurarsi concluderne uno – e nessun desiderio di salvare preziosi asset e posti di lavoro”.

La trattativa sarebbe stata bloccata e complicata dall'intervento del procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, che ha deciso di sporgere querela contro la compagnia per aver coperto gli abusi sessuali di Harvey Weinstein. Schneiderman si è anche opposto al piano degli investitori di assumere David Glasser, direttore operativo sotto Weinstein, come nuovo amministratore delegato.

Dopo un incontro, avvenuto mercoledì, tra Schneiderman, Contreras-Sweet, Burkle e i rappresentati del consiglio di amministrazione della Weinstein Company, pareva che un accordo potesse essere raggiunto. Ma ormai erano emersi conflitti tra le due parti, tra cui il ruolo di Glasser, che potrebbero aver mandato a monte tutti i piani. La Weinstein Company ora annuncerà ufficialmente la bancarotta e il suo futuro è più che mai in dubbio.

Fonte: Variety