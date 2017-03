La verità, vi spiego, sull'amore: una clip esclusiva dalla commedia sul divorzio con Ambra Angiolini

NOTIZIE

16.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ambra Angiolini, Edoardo Pesce e Carolina Crescentini sono i protagonisti de



sono i protagonisti de La verità, vi spiego, sull'amore , la nuova commedia di Max Croci (regista di Poli opposti e Al posto tuo) che racconta la fine di una relazione utilizzando l'arma dell'umorismo. Ve ne presentiamo una clip esclusiva.

Ispirato al libro omonimo e al blog di successo TiAsmo, La verità, vi spiego, sull'amore è una commedia divertente ed emozionante sulle infinite sfumature dell’amore. La vita di Dora è finita sottosopra quando il compagno Davide l’ha lasciata dopo sette anni di relazione e due figli: Pietro, di cinque anni, e Anna, di uno. Sopraffatta dalla routine bambini/lavoro, Dora si rifiuta di elaborare il lutto sentimentale, finché non arriva il momento di raccontare la verità a Pietro, il quale crede ancora che il papà sia via solo per lavoro. Dora, spronata dall’amica Sara, trova finalmente la forza di reagire. Il primo passo sarà riappropriarsi del proprio tempo assumendo l’insolito babysitter Simone, poeta-bidello e nuovo fidanzato di Sara.

Nel cast de La verità, vi spiego, sull'amore troviamo anche Massimo Poggio, Giuliana De Sio, Maurizio Di Carmine e Pia Engleberth. Il film è distribuito nelle sale italiane da Notorious Pictures e arriverà al cinema giovedì 30 marzo.