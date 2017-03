NOTIZIE

Idris Elba sfida Matthew McConaughey nel blockbuster prodotto da Ron Howard, in arrivo il 10 agosto

La Torre Nera: primo teaser poster italiano per il fantasy western di Stephen King

20.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Warner Bros. ha svelato il primo teaser poster de La Torre Nera , il film ispirato alla saga western/fantasy diche arriverà nelle sale italiane il 10 agosto. Eccolo.

Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley e dal giovanissimo Tom Taylor nei panni del co-protagonista Jake Chambers, La Torre Nera è diretto da Nikolaj Arcel (Royal Affair) e prodotto da Ron Howard, che avrebbe dovuto inizialmente dirigere il film. Questo sarà, teoricamente, il primo capitolo di una saga che si svilupperà al cinema e in TV, dove una serie farà da ponte tra un film e l'altro. Interpretato dae dal giovanissimonei panni del co-protagonista Jake Chambers, La Torre Nera è diretto da(Royal Affair) e prodotto da, che avrebbe dovuto inizialmente dirigere il film. Questo sarà, teoricamente, il primo capitolo di una saga che si svilupperà al cinema e in TV, dove una serie farà da ponte tra un film e l'altro.

Idris Elba interpreterà Roland Deschain, Matthew McConaughey sarà invece il cattivo del film, l'Uomo in Nero alias Randall Flagg. La sceneggiatura è stata scritta da Akiva Goldsman (A Beautiful Mind) e Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2).

Ecco la sinossi ufficiale de La Torre Nera:

Roland Deschain, ultimo membro vivente dell'ordine dei cavalieri, vaga in cerca della Torre Nera, una costruzione leggendaria che tiene in equilibrio l'universo, nella speranza che, raggiungendola, riesca a salvare il mondo ormai in rovina. Un nuovo super fantasy dalla straordinaria penna di Stephen King.