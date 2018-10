La storia d'amore tra John Lennon e Yoko Ono in un film dal regista di Dallas Buyers Club

Il film è prodotto dalla stessa Yoko Ono e racconterà la sua storia d'amore con l'ex Beatle, conosciuto nel 1966 in una galleria d'arte dove Ono stava esibendo le sue opere. Lennon si interessò al suo dipinto astratto intitolato “Painting to Hammer a Nail In”, chiedendole se poteva effettivamente piantare un chiodo nel quadro. Lei chiese di essere pagata cinque scellini a chiodo, ma alla fine decisero che Lennon avrebbe pagato dei soldi immaginari per piantare un chiodo immaginario.