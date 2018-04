La prima notte del giudizio, trailer italiano del prequel in uscita a luglio

NOTIZIE

09.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



James DeMonaco ha scritto ancora una volta la sceneggiatura di questo prequel, ma per la prima volta ha ceduto la regia a qualcun altro: Gerard McMurray autore di Burning Sands. Il risultato lo potete vedere nel trailer seguente.



Ecco la sinossi ufficiale del film, in uscita il 5 luglio da Universal Pictures:

Dietro ogni tradizione si cela una rivoluzione. Dopo l'Independence Day, assisti alla nascita dell'annuale "Sfogo", le 12 ore prive di regole. Benvenuti nel movimento che ha inizio come un semplice esperimento: La prima notte del giudizio.

Per abbassare il tasso di criminalità sotto l'1 percento per il resto dell'anno, i Nuovi Padri Fondatori d'America (NFFA) sperimentano una teoria sociologica che dà libero sfogo all'aggressione per la durata di una notte in una comunità isolata. Quando però la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini periferici della città espandendosi per tutta la nazione.