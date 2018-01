La passione di Cristo 2, Jim Caviezel conferma il sequel di Mel Gibson

NOTIZIE

31.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Resurrection e parlerà ovviamente della resurrezione di Cristo. Parlando con USA Today, Jim Caviezel ha sganciato una bomba semi-inaspettata, dicendo di essere a bordo del sequel de La passione di Cristo che Mel Gibson sta progettando da tempo. Non solo: Caviezel ha detto che Gibson e lo sceneggiatore Randall Wallace (Braveheart) hanno finalmente delineato la storia del film e che Gibson ha persino programmato quando avverranno le riprese. Il sequel potrebbe intitolarsie parlerà ovviamente della resurrezione di Cristo.

“Ci sono cose che non posso dire e che scioccheranno il pubblico. È fantastico”, ha detto Caviezel. “Non vi dirò come [Mel Gibson] affronterà l'argomento, ma posso dirvi che sarà il più grande successo della storia del cinema. Il livello è questo”.

La passione di Cristo attirò su di sé critiche per la violenza sadica e un velato antisemitismo, ma finì per incassare circa 612 milioni di dollari nel mondo a partire da un budget di 30. 370 di quei milioni vennero incassati in Nord America, il che fa de La passione il film R-Rated (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) di maggior successo della storia.

“Braveheart, ecco un film che ha richiesto molto tempo per essere elaborato – ha proseguito Caviezel – La stessa cosa per La passione. E la stessa anche per questo. Finalmente ci è riuscito, quindi ora lo farà”.

Caviezel, 49 anni, è tornato quest'anno a interpretare un ruolo in un film biblico: è infatti Luca in Paul, Apostle of Christ, in uscita il 28 marzo in USA.