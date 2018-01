La particella di Dio, il nuovo Cloverfield potrebbe essere distribuito da Netflix

A quanto pare, Netflix sta per stringere con Paramount un accordo importante: a circa tre mesi dall'uscita prevista, potrebbe ottenere i diritti di distribuzione de La particella di Dio , il prossimo film della saga “antologica” di Cloverfield prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams . Paramount aveva fissato il film per il 20 aprile in USA, ma se Netflix ottenesse i diritti lo farebbe uscire forse anche prima.

Interpretato da, e diretto da, La particella di Dio è ambientato sulla stazione spaziale internazionale e vede un team di scienziati impegnato in un esperimento con un acceleratore di particelle che finisce male. Scoperta nella maniera peggiore l'esistenza di vita aliena, gli astronauti dovranno lottare per la loro vita. Le somiglianze con Life – Non oltrepassare il limite sono notevoli, e sono la ragione per cui il film di Daniel Espinosa non è stato distribuito da Paramount, come doveva essere inizialmente, ma da Sony.