La mummia: una campagna promozionale mostruosa!

La notizia dei giorni scorsi era stata indicativa delle intenzioni della Universal e di quanto gli Studios stiano puntando sul progetto del Dark Universe per rinnovare e riproporre al pubblico moderno i propriMa in attesa di vedere all'opera - o truccati da Creature, Uomini Lupo e similia - i variquesto è il momento de La mummia di Tom Cruise , per la quale la produzione sembra aver stanziato un budget mai visto.Un battage pubblicitario senza eguali, quello che evidenzia Variety suidella prima settimana di giugno, e che ha portato a 'invadere' ben(negli spazi di ogni tipo di programma, dalle Finals NBA ad America’s Got Talent e similia, soprattutto su NBC e ABC) coni.In attesa di aggiornamenti, la speciale classifica vede molto staccato il secondo film in graduatoria, il Transformers – L'ultimo cavaliere su cui la Paramount ha investito poco meno di sei milioni di dollari (per 948 spot su 33 network, principalmente ABC e Cartoon Network).Alle loro spalle: Captain Underpants (20th Century Fox, 4,72 milioni su Nick, Cartoon Network e altri 36 network), Cars 3 (Walt Disney Studios, 4,53 milioni su ABC, Cartoon Network e altri 20), Wonder Woman (Warner Bros., 3,64 milioni su ABC, Comedy Central e altri 30).