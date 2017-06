Morto Adam West: il Batman della TV ricordato dalle star su Twitter

NOTIZIE

Attori e registi piangono la morte di Adam West sui social media. L'attore è morto a Los Angeles nella notte di venerdì a causa di complicazioni dovute alla leucemia. Aveva 88 anni. Sarà sempre ricordato come il Batman della TV, un ruolo che ha interpretato per la prima volta nel 1966. West lascia la moglie Marelle, sei figli, cinque nipoti e due pronipoti. "Nostro padre si è sempre considerato come un Bright Knight (un cavaliere luminoso) e ha sempre cercato di avere un impatto positivo sulle vite dei suoi fan - hanno dichiarato i figli - E' sempre stato e sarà sempre il nostro eroe".Ecco alcuni Tweet di attori e registi che hanno ricordato West:



James Gunn: "Non lo ho detto spesso, ma ancor prima che imparassi a leggere, TU sei stato la ragione per la quale mi sono innamorato dei supereroi".



: "Adam West ha semplificato il concetto di eroismo. Essere gentili, divertenti e rimanere sempre una gran brava persona. Grazie per averci mostrato come si fa". Ben Affleck : "Adam West ha semplificato il concetto di eroismo. Essere gentili, divertenti e rimanere sempre una gran brava persona. Grazie per averci mostrato come si fa".



Jim Carrey: "Quando ero un bambino POW BLAM... Adam West era Batman! Insieme al suo amico Robin e grazie al suo umorismo sottile, mi ha regalato tanta gioia".



Conan O'Brien: "Adam West ci ha probabilmente regalato le performance più intelligenti e in grado di ispirarci nella storia della TV. Viene onorato dalla mia generazione di comici. Era anche una persona dolce e tenera. E' stato un vero onore conoscerlo".



Edgar Wright: "Addio Adam West. Sei stato tu il MIO Batman. Un attore veramente divertente, cool e carismatico. Amavo la serie di Batman da ragazzino. La amo ancora oggi. POW!"



Neil Gaiman: "Riposa in pace Adam West. Ci siamo incontrati una volta nel 1987 e io mi sentivo in imbarazzo e troppo stupidamente 'cool' per dirti quanto hai significato per la mia infanzia".



George Takei: "Riposa in pace Adam West. Sarei sempre Batman per me".

: "Adam West era un bravissimo attore e un uomo molto gentile. Sono molto fortunato ad aver lavorato con lui e ad avergli detto quanto sia stato importante per me e milioni di fan"