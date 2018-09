La moglie di Woody Allen rompe il silenzio sulle accuse di molestie

NOTIZIE

17.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Ciò che è accaduto a Woody è sconvolgente e ingiusto”, ha dichiarato Previn. “Mia ha approfittato del movimento #MeToo ed esibito Dylan come vittima. E una nuova generazione sta apprendendo questi fatti quando non dovrebbe”. La moglie di Allen sostiene ciò che anche suo fratello adottivo Moses ha affermato nella sua difesa al padre lo scorso maggio: che Mia Farrow fosse tutt'altro che “una mamma devota che ha attraversato l'inferno per la sua famiglia, creando un ambiente amorevole per noi” (parole di Ronan Farrow). Piuttosto, sarebbe stata una madre impaziente, fredda e violenta.



", ha dichiarato Previn. "Mia ha approfittato del movimento #MeToo ed esibito Dylan come vittima. E una nuova generazione sta apprendendo questi fatti quando non dovrebbe". La moglie di Allen sostiene ciò che anche suo fratello adottivo Moses ha affermato nella sua difesa al padre lo scorso maggio: che Mia Farrow fosse tutt'altro che "una mamma devota che ha attraversato l'inferno per la sua famiglia, creando un ambiente amorevole per noi" (parole di Ronan Farrow). Piuttosto, sarebbe stata una madre impaziente, fredda e violenta.

“Mia non è stata materna con me sin dall'inizio”, spiega Previn. Ricordando diversi episodi della sua infanzia, come quando, per la prima volta dopo l'adozione, dovette farsi un bagno in casa Farrow. “Non mi ero mai fatta un bagno da sola, perché all'orfanotrofio c'era una grossa vasca in cui entravamo tutti insieme. Qui ci sarei dovuta entrare da sola e avevo paura di entrare nell'acqua. Perciò, anziché fare quello che si dovrebbe fare con un bambino – magari entrare nell'acqua, metterci dei giocattoli, infilarci il braccio per dimostrare che va tutto bene, che non c'è pericolo – mi ci buttò dentro”. Inoltre, a quanto pare Mia Farrow trattava lei e l'altra sorella adottiva come sguattere, mandandole a fare commissioni e costringendole a pulire e stirare. In casa, sempre secondo Previn, c'era una gerarchia tra i figli: “Non tentava di nasconderlo. Fletcher era la star, il bambino d'oro. Mia dava sempre la precedenza all'intelligenza e all'aspetto, capelli biondi e occhi blu”. Previn inoltre sostiene che Farrow la prendesse a sberle, la sculacciasse con una spazzola e le gettasse contro oggetti chiamandola “stupida” e “idiota”.

La relazione tra Allen e Previn iniziò nel 1991, quando entrambi erano adulti consenzienti (lei aveva 21 anni). “Sono un paria”, ha dichiarato tempo fa Allen. “La gente pensa che io sia il padre di Soon-Yi, che abbia violentato e sposato la mia figlia minorenne e ritardata”. In realtà, Soon-Yi Previn prende il cognome dall'ex marito della Farrow, Andre Previn, che lei ha sempre visto come sua figura paterna.