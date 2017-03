La mia famiglia a soqquadro: clip esclusiva dalla commedia con Marco Cocci

NOTIZIE

La storia di un ragazzino che cerca di far separare i genitori per assomigliare di più ai compagni di classe. Un mondo alla rovescia per raccontare le assurdità del presente

22.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Martino è un bambino di 11 anni che entrando nel nuovo mondo delle scuole medie si trova di fronte ad una realtà inaspettata: è l’unico della classe ad avere ancora i genitori insieme. Si ritrova così a invidiare ai compagni i sontuosi viaggi e regali avuti dai genitori e dai loro rispettivi nuovi partner, che fanno a gara per accaparrarsi l’affetto dei figli. Da qui scatta in lui un’idea diabolica: far separare i suoi genitori per poter godere anche lui degli stessi benefici dei compagni. Ma la situazione gli sfugge di mano...

Max Nardari interpretato dal giovanissimo Gabriele Caprio, oltre che da Marco Cocci, Bianca Nappi, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi e Ninni Bruschetta. Ve ne presentiamo una clip in esclusiva di seguito.



Questa la trama de La mia famiglia a soqquadro , film diinterpretato dal giovanissimo, oltre che da. Ve ne presentiamo una clip in esclusiva di seguito.

Il regista Max Nardari spiega il senso del suo film: “In questo mondo in cui tutto sembra andare al rovescio la normalità diventa un problema. L’originalità de La mia famiglia a soqquadro sta proprio nel fatto che il concetto di diversità, ossia avere i genitori separati, qui viene completamente ribaltato. Avere una famiglia solida con sani valori non è più vissuto come un plusvalore ma come un disagio”. E prosegue: “Ho sentito l’esigenza di raccontare una storia a me molto vicina in quanto Martino, il piccolo protagonista, vive delle dinamiche interiori che conosco molto bene. Io stesso, negli anni dell’adolescenza, ho trascorso il periodo scolastico con delle difficoltà relazionali. Ritenevo che l’unico modo per essere accettato dai miei coetanei fosse uguagliarli il più possibile, seguendo i loro interessi, i loro hobby e il loro look, ma tutto questo era davvero uno sforzo inutile e soprattutto illusorio. Crescendo mi sono reso conto dell’importanza di dare valore alla propria identità e che la diversità che tanto mi spaventava era proprio il mio punto di forza”.

In uscita il 30 marzo, La mia famiglia a soqquadro è distribuito da Europictures.