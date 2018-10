la Marvel conferma il regista di Black Panther 2

L'Hollywood Reporter rivela che il regista dirigerà il sequel di Black Panther. E tornerà anche a sceneggiarlo. Secondo la fonte, il desiderio della Marvel era quello di mantenere intatto il team creativo del primo film per riassemblarlo in occasione del secondo capitolo.

La carriera di Ryan Coogler ha spiccato il volo nel giro di pochi anni e di pochissimi film. Dopo, il regista di Oakland in California è riuscito a convincere Sylvester Stallone a resuscitare Rocky e farlo tornare nel bellissimo Creed - Nato per combattere . Successivamente Kevin Feige lo ha chiamato per affidargli il timone di Black Panther , uno dei film più visti di tutti i tempi: 1.3 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo. Adesso la Marvel torna a bussare alla porta di Coogler e lo invita nuovamente a Wakanda.