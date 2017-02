La marcia dei pinguini - Il richiamo: il trailer in esclusiva

NOTIZIE

La marcia dei pinguini era un documentario tenero e avventuroso, composto da immagini emozionanti che ancora oggi non si dimenticano. Il film vinse l'Oscar come miglior documentario nel 2005.



Nell'era dei sequel, succede che anche i documentaristi abbiano voglia di tornare a raccontare personaggi che il pubblico ha amato. Protagonisti che non hanno nulla da invidiare agli eroi del grande schermo in quanto a coraggio e carisma cinematografico. Il regista francese è tornato in Antartide a raccontare una nuova "missione impossibile" dei pinguini. Sono passati dodici anni da quando i pinguini imperatori filmati da Luc Jacquet hanno conquistato i cuori degli spettatori di tutto il mondo al cinema.era un documentario tenero e avventuroso, composto da immagini emozionanti che ancora oggi non si dimenticano. Il film vinse l'Oscar come miglior documentario nel 2005.Nell'era dei sequel, succede che anche i documentaristi abbiano voglia di tornare a raccontare personaggi che il pubblico ha amato.. Il regista francese è tornato in Antartide a raccontare una nuova "missione impossibile" dei pinguini. La marcia dei pinguini 2 - Il richiamo segue un giovane cucciolo di pinguino, pronto a partire per il suo primo viaggio verso luoghi in cui nessun'altra creatura sarebbe in grado di sopravvivere.

"Dodici anni dopo La marcia dei pinguini ritrovo i pinguini imperatori durante la spedizione Wild-Touch Antarctica. A forza di parlarne sempre e ovunque, erano diventati quasi un’idea astratta. Temevo che l’immagine che me ne ero fatto avesse superato la realtà. Ma no, al contrario! E’ una felicità assoluta averli visti di nuovo, sono molto più belli che nel mio ricordo! - afferma Jacquet - Essere in contatto con i pinguini imperatori, non significa solo osservarli, ma costituisce un vero incontro. Essi si mostrano amichevoli verso di noi e questo è molto raro. Siamo dei predatori e gli animali fuggono via da noi. I pinguini ci tollerano, anzi sono curiosi, si avvicinano…sono veramente animali particolari. Non ho un ricordo più bello di quello di passeggiare sulla banchisa, di essere raggiunto da un pinguino e di condividere insieme a lui una parte del tragitto. E’ un privilegio immenso poter vivere questo momento con voi… e di continuare l’avventura…".



La marcia dei pinguini - Il richiamo, in uscita dal 23 febbraio, è distribuito da Notorious Pictures. Il film è narrato da Pif che subentra a Fiorello, voce narrante dell'originale.