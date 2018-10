La Llorona - Le lacrime del male, il trailer del nuovo agghiacciante horror latinoamericano di James Wan

è la frase chiave del film La Llorona - Le lacrime del male, diretto da Michael Chaves e prodotto da quel James Wan che ha fatto del suo nome una garanzia per tutti i fan dell'horror… e non potrebbe essere altrimenti dopo aver diretto Saw, Insidious, The Conjuring e sequel vari (per non parlare di Fast & Furious 7 e del prossimo Aquaman ). Ma per una presentazione ben più adeguata vi rimandiamo alleche vi offriamo a seguire: